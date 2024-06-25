Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка из РСЗО

Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Петровский — на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.