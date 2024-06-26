«Не прощу за мальчика!»: Водитель рухнувшего с парковки БМВ в Краснодаре прибавил скорость на повороте

Даже спустя несколько часов после аварии точно неизвестно, кто именно находился на пассажирских сиденьях иномарки. По некоторым данным, это была близкая знакомая бизнесмена. Впрочем, знакомые не исключают, что в торговый центр Рафаэль мог приехать вместе с женой и сыном. Хотя супруги переживали не самый лучший период жизни.