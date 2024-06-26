«Не прощу за мальчика!»: Водитель рухнувшего с парковки БМВ в Краснодаре прибавил скорость на повороте

Трагическая случайность, убийство или выход из затянувшейся депрессии? Краснодарские следователи сейчас отрабатывают все возможные версии трагедии, произошедшей в центре города. С многоуровневой парковки торгового центра на полном ходу вылетел и рухнул вниз BMW X5. Погибли три человека — водитель, женщина-пассажирка и мальчик 12 лет.
«Согласно полученным данным, водитель автомобиля, набрав скорость, выехал за пределы ограждения парковки, расположенной на третьем этаже торгово-развлекательного центра в Краснодаре, и иномарка упала на проезжую часть улицы Рашпилевской», — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.
За рулем иномарки был краснодарский бизнесмен Рафаель Аракельян. Семья погибшего владеет несколькими производствами в регионе. Друзья погибшего отзываются о нем как об очень жестком и авторитарном человеке.
«Он хладнокровный довольно человек, перепутать педали он не мог, это чушь. Думаю, он сделал это специально», — сообщил «КП»-Кубань знакомый мужчины.
Полицейские тоже не исключают тот факт, что водитель элитной иномарки мог намеренно вжать педаль газа в пол. Да и на пандусе парковки совсем нет следов торможения. То есть водитель даже не пытался спастись и спасти своих пассажиров.
Даже спустя несколько часов после аварии точно неизвестно, кто именно находился на пассажирских сиденьях иномарки. По некоторым данным, это была близкая знакомая бизнесмена. Впрочем, знакомые не исключают, что в торговый центр Рафаэль мог приехать вместе с женой и сыном. Хотя супруги переживали не самый лучший период жизни.
«Он ругался со своей женой, она его доводила. Ей всегда было мало денег. Но убивать своего сына — это верх мерзости. Не простим его за это», — рассказали друзья бизнесмена.
Как рассказали друзья пары, семья вынуждена была вернуться из Испании, где обитали последние несколько лет. На родине отношения окончательно разладились, и Рафаэль даже съехал от жены и сына. Он проживал один в жилом комплексе Фестивального микрорайона Краснодара. Соседи запомнили его как вежливого человека.
«Это мой сосед. Я видела его каждый день. Вот сегодня в обед он вышел из дома, пожелал консьержке хорошего дня и уехал», — рассказала женщина, живущая с погибшим в одном доме.
Также известно, что несколько лет мужчина лечился от пагубных зависимостей. По словам друзей, он уже давно справился с пристрастиями и даже открыл реабилитационный центр, где оказывали помощь алко- и наркозависимым людям.
«Бывших не бывает, как говорят, но когда мы общались, он проходил лечение в рехабе у моего дяди. Сделал большой вклад в развитие центра, помогал другим зависимым», — сообщил «КП»-Кубань знакомый по имени Олег.
Таинственности добавляет и то, что Рафаэль Аракельян официально менял данные. В студенческие годы он был Бутенко Романом Захаровичем. Эта фамилия фигурирует во всех фирмах, которыми владеет старший Аракельян. Скорее всего, поэтому у бывшего пациента наркологической клиники все же оказалось водительское удостоверение. Оно было выдано уж после очередного переименования Рафаэля Рубеновича.
Также полиция не исключает, что автомобиль могли повредить умышленно. Например, заранее вывести из строя тормозную систему. Проанализировав все данные в Следкоме завели уголовное дело по статье «убийство двух или более лиц». Пока еще неизвестно, кому предъявлено обвинение. Но, скорее всего, расследование будет непростым.