В Самаре сотрудники ДПС не дали девушке сброситься с 11 этажа

Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области 25 июня 2024 года, полицейские, которые оформляли в Самаре ДТП, стали свидетелями того, как девушка на 11 этаже многоэтажного дома закинула ногу на ограждение балкона. Старший лейтенант полиции Виталий Максаков, оставшись внизу, кричал ей, чтобы она этого не делала, а его напарник инспектор полка ДПС капитан полиции Игорь Закатнов это время добрадся до балкона, где находилась девушка, и сумел оттащить ее от ограждения. Благодаря слаженным действиям полицейских трагедии удалось избежать. Жизни девушки ничего не угрожает.