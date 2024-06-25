Очевидец заявил о стрельбе в центре Махачкалы

Как сообщил глава республики Сергей Меликов, нападавшие — выходцы из Сергокалинского района. По некоторым данным, двое из них были детьми главы района Магомеда Омарова, еще один — его племянником. Чиновника освободили от должности. Накануне сообщалось, что его задержали и отвезли на допрос.