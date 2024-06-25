Очевидец заявил о стрельбе в центре Махачкалы

«Звуки стрельбы были слышны в районе Университетской площади. Тут много полицейских», — сказал собеседник агентства.
Власти региона, в свою очередь, уточнили, что правоохранительные органы проводят мероприятия в районе улиц Гаджиева и Коркмасова, и попросили население покинуть эту территорию.
При этом, как уточнили РИА Новости в МВД Дагестана, план «перехват», о котором писали некоторые Telegram-каналы, в городе не вводили.
Позднее в ведомстве пояснили, что очевидец сообщил о вооруженном человеке на Университетской площади, но эта информация не подтвердилась.
«На место незамедлительно было направлено несколько нарядов полиции, территория оцеплена. Проведена тщательная проверка площади и окружающей ее территории. С привлечением кинологов», — говорится в заявлении.
Теракты в Дагестане
В воскресенье вооруженные боевики напали на церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте, единственный православный храм в городе, Свято-Успенский кафедральный собор в Махачкале, две синагоги и пост ДПС.
Погиб 21 человек: сотрудники полиции и несколько мирных граждан, в том числе священник Николай Котельников, еще более 40 пострадали.
В Дагестане объявили трехдневный траур. Возбуждены уголовные дела. Силовики ликвидировали пятерых террористов, их личности установлены.
Как сообщил глава республики Сергей Меликов, нападавшие — выходцы из Сергокалинского района. По некоторым данным, двое из них были детьми главы района Магомеда Омарова, еще один — его племянником. Чиновника освободили от должности. Накануне сообщалось, что его задержали и отвезли на допрос.