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Очевидец заявил о стрельбе в центре Махачкалы

МАХАЧКАЛА, 25 июн — РИА Новости. В центре Махачкалы прозвучала стрельба, сообщил РИА Новости местный житель.

Источник: © РИА Новости

«Звуки стрельбы были слышны в районе Университетской площади. Тут много полицейских», — сказал собеседник агентства.

Власти региона, в свою очередь, уточнили, что правоохранительные органы проводят мероприятия в районе улиц Гаджиева и Коркмасова, и попросили население покинуть эту территорию.

При этом, как уточнили РИА Новости в МВД Дагестана, план «перехват», о котором писали некоторые Telegram-каналы, в городе не вводили.

Позднее в ведомстве пояснили, что очевидец сообщил о вооруженном человеке на Университетской площади, но эта информация не подтвердилась.

«На место незамедлительно было направлено несколько нарядов полиции, территория оцеплена. Проведена тщательная проверка площади и окружающей ее территории. С привлечением кинологов», — говорится в заявлении.

Теракты в Дагестане

В воскресенье вооруженные боевики напали на церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте, единственный православный храм в городе, Свято-Успенский кафедральный собор в Махачкале, две синагоги и пост ДПС.

Погиб 21 человек: сотрудники полиции и несколько мирных граждан, в том числе священник Николай Котельников, еще более 40 пострадали.

В Дагестане объявили трехдневный траур. Возбуждены уголовные дела. Силовики ликвидировали пятерых террористов, их личности установлены.

Как сообщил глава республики Сергей Меликов, нападавшие — выходцы из Сергокалинского района. По некоторым данным, двое из них были детьми главы района Магомеда Омарова, еще один — его племянником. Чиновника освободили от должности. Накануне сообщалось, что его задержали и отвезли на допрос.