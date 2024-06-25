МВД Дагестана опровергло сообщения о стрельбе в Махачкале

Как объяснили представители ведомства, один из очевидцев сообщил правоохранителям, что увидел в районе Университетской площади вооруженного человека, после чего была проведена проверка.
«Поступило сообщение от очевидца о том, что он “увидел в районе Университетской площади вооруженного человека”. На место сразу направили несколько нарядов полиции, территория оцеплена. Проведена тщательная проверка площади и окружающей ее территории. С привлечением кинологов. Информация не подтвердилась. Всё спокойно», — заявили в ведомстве.
Незадолго до этого городская администрация, а также администрация Ленинского района предупредили местных жителей о неспокойной обстановке в указанной части города.
В воскресенье, 23 июня, в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на синагоги и церкви и обстреляли пост ДПС, скрывшись на автомобиле. В ходе контртеррористической операции преступников ликвидировали: в Дербенте было нейтрализовано двое, в Махачкале — трое. Личности боевиков, причастных к теракту, установили. На данный момент продолжается розыск пособников террористов. Меры безопасности были усилены в соседних Ингушетии и Кабардино-Балкарии.
В результате терактов погиб 21 человек, среди них — 15 сотрудников правоохранительных органов. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте (ст. 205 УК РФ).
Кроме того, правоохранительные органы задержали главу Сергокалинского района республики Магомеда Омарова. В его доме провели обыски, он дал показания по факту участия двух своих сыновей в совершении атак в Махачкале.
В регионе объявили трехдневный траур. Власти отменили все развлекательные мероприятия. Семьям погибших и пострадавшим в ходе теракта будет выделена материальная помощь на общую сумму 50 млн рублей.