МВД Дагестана опровергло сообщения о стрельбе в Махачкале

В воскресенье, 23 июня, в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на синагоги и церкви и обстреляли пост ДПС, скрывшись на автомобиле. В ходе контртеррористической операции преступников ликвидировали: в Дербенте было нейтрализовано двое, в Махачкале — трое. Личности боевиков, причастных к теракту, установили. На данный момент продолжается розыск пособников террористов. Меры безопасности были усилены в соседних Ингушетии и Кабардино-Балкарии.