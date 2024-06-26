Три человека погибли и девять ранены после удара ВСУ по Донецку

«В Куйбышевском районе Донецка при обстреле из РСЗО (Реактивных систем залпового огня. — Ред.) погибли три человека: в многоквартирном доме по улице Куйбышева, дом 210 — женщина 1987 года рождения и мужчина 1957 года рождения; по улице Соколиной на АЗС “РТК” — сотрудник автозаправочной станции мужчина 1996 года рождения», — написал в своем Telegram-канале глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.
Кроме того, ранения средней тяжести получили 18-летние девушка и парень, 17-летний подросток, женщина и двое мужчин.
В Петровском районе есть пострадавшие: там травмы получили члены одной семьи. У одной женщины ранение тяжелое, травмы другой женщины и мужчины классифицированы, как средней тяжести.
Все пострадавшие были госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.
Также в Куйбышевском и Петровском районах Донецка, Никитовском и Центрально-Городском районах Горловки в результате ударов были повреждены шесть жилых домовладений. В Куйбышевском районе пострадала автомобильная заправка, а в Центрально-Городском районе Горловки снаряд попал в котельную.
«Со стороны ВФУ (Вооруженных формирований Украины. — Ред.) совершено 16 обстрелов, выпущено 39 боеприпасов. Применялись реактивная артиллерия, ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа», — сообщил Пушилин.
Ранее, 22 июня, три человека погибли и четыре получили ранения в результате обстрелов ВСУ Донецка и Горловки. Были повреждены жилые домостроения в Куйбышевском и Буденновском районах Донецка и ЛЭП в Никитовском районе Горловки.
За день до этого глава ДНР Пушилин сообщил, что один мужчина погиб в результате обстрела Петровского района Донецка. Также пострадали девочка 2007 года рождения и две женщины 1955 и 1981 годов рождения. Состояние раненых оценили как тяжелое. Снаряды попали и по Кировскому району Донецка, там повреждены два жилых дома.
Перед этим, 20 июня, стало известно, что советник главы ДНР Ян Гагин получил ранение под Донецком. Вместе с ним находился заместитель руководителя корпорации развития Новосибирска Денис Гришкин. Пострадавшие были ранены в результате сброса на них снаряда с украинского дрона в районе поселка Еленовка.
ВСУ ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.