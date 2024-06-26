Три человека погибли и девять ранены после удара ВСУ по Донецку

За день до этого глава ДНР Пушилин сообщил, что один мужчина погиб в результате обстрела Петровского района Донецка. Также пострадали девочка 2007 года рождения и две женщины 1955 и 1981 годов рождения. Состояние раненых оценили как тяжелое. Снаряды попали и по Кировскому району Донецка, там повреждены два жилых дома.