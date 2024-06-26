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В Краснодаре три человека погибли при падении с многоэтажной парковки автомобиля

В Краснодаре автомобиль марки BMW во вторник, 25 июня, упал с парковки торгового центра «Галерея», погибли три человека.

Авто проломило установленные на третьем этаже парковки заграждения и упало на крышу, в тот момент в автомобиле находились мужчина, женщина и несовершеннолетний ребенок. Прибывшие на место медики не смогли их спасти.

Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на очевидца, машина вылетела из паркинга из-за того, что женщина за рулем перепутала педали.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев призвал правоохранительные и следственные органы установить причины случившегося, а собственника торгового центра — обеспечить дополнительные меры безопасности.

Инцидент произошел ранее в этот день. Автомобиль в воздухе перевернулся и упал на крышу примерно с высоты 10 м. В Сети распространилось видео падения иномарки, снятое камерой на парковке. По факту гибели трех человек возбуждено уголовное дело.