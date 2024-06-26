В Краснодаре три человека погибли при падении с многоэтажной парковки автомобиля

Инцидент произошел ранее в этот день. Автомобиль в воздухе перевернулся и упал на крышу примерно с высоты 10 м. В Сети распространилось видео падения иномарки, снятое камерой на парковке. По факту гибели трех человек возбуждено уголовное дело.