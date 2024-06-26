Приморец продал наркотики на 10 тыс. рублей и получил 11 лет колонии

На скамье подсудимых оказался ранее уже привлекаемый к уголовной ответственности житель Хасанского округа. Установлено, что мужчина в феврале 2023 года продал за 10 тысяч рублей наркотик растительного происхождения. Под видом покупателя был человек, участвующий в операции по поимке преступников.