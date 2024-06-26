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Приморец продал наркотики на 10 тыс. рублей и получил 11 лет колонии

Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Жителя Приморья приговорили к длительному лишению свободы за сбыт наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

На скамье подсудимых оказался ранее уже привлекаемый к уголовной ответственности житель Хасанского округа. Установлено, что мужчина в феврале 2023 года продал за 10 тысяч рублей наркотик растительного происхождения. Под видом покупателя был человек, участвующий в операции по поимке преступников.

Суд признал мужчину виновным по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ и назначил наказание в виде лишения свободы на 11 лет в колонии строгого режима.