Ребенка искал весь город, а тело прятали гараже: кто виноват в смерти 6-летнего Далера

История с убийством 6-летнего Далера наделала много шума в Екатеринбурге. Казалось бы многодетная семья Наумовых с положительной характеристикой. Глава семьи — военный, его супруга — учитель в частной школе. Родных детей трое, еще трое взяты под опеку…
Внезапно речь заходит о пропаже одного из детей. Спустя еще четыре дня становится понятно, что над ребенком могли издеваться и в оконцовке убить. Обвинения в убийстве предъявляют опекунше, в истязаниях — племяннику и мужу женщины.
Спустя год расследование завершено. В ближайшее время уголовное дело передадут в прокурору и в суд. Но, похоже, даже у следствия пока нет ответов на многие вопросы. Неужели Вероника Наумова настолько не любила Далера, что могла поднять на ребенка руку, а тем более убить? Зачем вообще, имея родных детей, ей были нужны малыши из детского дома? Может причина вовсе не в любви к детям, а тяга к легким деньгам? Попытаемся ответить на эти и другие вопросы в расследовании «КП-Екатеринбург».
ПРОПАЛ РЕБЕНОК.
26 июня 2023 года в соцсетях появилась ориентировка на поиск 6-летнего Далера Бобиева: «худощавый, глаза карие, волосы русые…» С фотографии смотрел мальчик с грустными глазами и едва заметной улыбкой.
Пока волонтеры, полиция прочесывали окраину Екатеринбурга в поисках ребенка, его опекунша — грузная 34-летняя женщина — активно выступала на камеру, стоя возле детской площадки:
— Он себе придумал вымышленного друга, который им командовал. Говорит ему: укуси, ущипни. Он кусал и щипал. Сейчас, наверное, сказал: «Уйди из дома», он и ушел. А, может, он услышал, что мы его отдать хотим в специализированное учреждение? Я об этом со старшими детьми на кухне говорила. Надо же им было объяснить, почему мы от него отказываемся.
Вероника Наумова божилась, что отказаться от Далера для нее было тяжелым решением, к которому она шла год. Она же многодетная мать: у нее трое родных детей и трое под опекой (в числе последних был и Далер). Но она не плакала. Не называла мальчика по имени. Порой улыбалась, но тут же прогоняла незваное веселье с лица. И так три дня… А на четвертый — Веронику увезли в наручниках.
Все это время она водила полицию и волонтеров за нос. А тело ребенка уже семь месяцев было спрятано в спортивной сумке, брошенной на полу в гараже Наумовых. Она сама призналась, что мальчик умер еще 3 декабря 2022 года.
РОДНЫХ ТРОЕ, ЗАЧЕМ БРАТЬ ПОД ОПЕКУ?
2019 год. Вероника с мужем Александром уже, как три года жили в Екатеринбурге. Переехали на Урал из Новокузнецка (Кузбасс). Он, отработав десять лет на шахте, стал кадровым военным. Служил в Новороссии, Сирии, Нагорном Карабахе. Она занималась детьми: родной дочке было уже 5 лет, сыну — 3 года. Вышла на работу в частную семейную школу «Лукоморье» учителем биологии и географии. Как ее туда взяли с образованием 9 классов до сих пор загадка.
Именно в это время Веронике решила взять ребенка из детского дома. Александр возражать не стал. Говорит, был постоянно в командировках и детей видел редко. Так и сказал жене: «Делай, что хочешь». Она и сделала.
В детском доме ей приглянулась 10-летняя девочка. Но забрать ее одну не дали, так как там же был ее единоутробный брат Далер, которому тогда была два годика. Родную мать-алкоголичку лишили прав, а отец парнишки в 2018-м получил семь лет за разбойное нападение на двух пенсионерок. Сказали: детей либо вместе под опеку брать, либо никак. Вот и получилось, что Далер в семье Наумовых появился, как «довесок».
Зачем, имея троих родных детей, взяла еще и под опеку? Этот вопрос Наумовой задавали и родные.
— Этих детей я увидела сначала на фотографиях у Вероники в соцсетях. Спросила, когда столько нарожала? Она ответила, что взяла их под опеку. Муж у нее постоянно в командировках, а ей скучно. Да и детей она любит. И жалко ей их. Говорила: пусть в благополучных условиях живут, — рассказывает родственница Наумовой Татьяна.
Влияние на Веронику оказала и ее родная мать. Будучи беременной третьим ребенком Оксана взяла малыша из детского дома, затем еще одного и еще.
— Прежде чем опеку дать всех проверяли: Веронику, мать ее Оксану, мужа. У него статус хороший, он военный. Доход их проверяли — в достатке жили. Были бы нищие, никто бы детей не доверил, — рассуждает Татьяна.
Позднее в семье Наумовых появился еще один родной сын и один опекаемый. Всего Вероника воспитывала шесть детей.
ЛЮБОВЬ К ДЕТЯМ ИЛИ ДЕНЬГАМ?
2023 год. Второй день поисков Далера. Надежды найти ребенка живым все меньше. Уже возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». (В случаях с пропажей детей — стандартная процедура, чтобы к поискам подключилась полиция. Исчезновение само по себе — не преступление). Вероника по-прежнему спокойна. Более того, она устраивает для журналистов «экскурсию» по своей двухкомнатной квартире.
— Вот комната мальчиков: телевизор, игрушки, приставка. Я только в «войнушку» не разрешаю играть, — улыбается на камеру Наумова. — Умные колонки, стараюсь всем по «айфону» покупать. Чтобы все хорошо жили…
Жили, и правда, неплохо. Но за чей счет? Обеспечивал муж, который служил в горячих точках? А, может, не последнее значение имели выплаты на содержание детей, находящихся под опекой? В зависимости от различных критериев суммы могут быть от 10 до 15 тысяч рублей. Играет роль и наличие инвалидности у ребенка. Не потому ли Наумова настаивала, что Далер невменяем?
Вернувшись в связи с пропажей ребенка домой из зоны СВО, Александр Наумов узнал, что жена прогуляла все его накопления. За год Вероника потратила с карточки мужа 6,2 миллиона рублей!
— Я получал около 350 тысяч рублей в месяц, находясь в командировке, — говорит Александр. — Летом 2022-го еще три миллиона получил за ранение. Почти все деньги были потрачены на гаджеты и доставку еды из ресторанов. Банковская карта находилась в ее распоряжении.
Как рассказал источник «КП-Екатеринбург», например, около 200 тысяч Наумова спустила на 14-летие сестры Далера, которое отпраздновали почти сразу после смерти мальчика. Гуляли в ресторане, а в подарок девочка получила «Айфон 14».
Деньги за опекаемых детей многодетная мать тоже тратила. В том числе и те, которые приходили на Далера уже после его смерти — а это чуть больше 70 тысяч рублей (в месяц на мальчика она получала порядка 11 639 рублей). Недаром ей предъявили обвинение по статье: 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат». Наумова вину признала.
БИЛА И МОРИЛА ГОЛОДОМ.
В ночь на четвертый день оперативники вскрыли гараж, который находился в 400 метрах от дома Наумовых. Семья арендовала его, чтобы хранить всякий хлам, детские игрушки и… тело ребенка. Почерневшее и полусгнившее оно лежало в спортивной сумке на полу. Даже экспертиза не смогла определить, от чего умер мальчик. Следователям пришлось запрашивать заключение консилиума врачей.
Сразу же вскрылась и страшная правда — над ребенком издевались. Впервые об этом рассказал племянник Наумова 20-летний Даниил Егольников. Он сам вышел на журналистов «КП-Екатеринбург».
— Вероника ставила его в подвал, заставляла приседать, обливала холодной водой. Далеру приходилось есть до тошноты, а в какие-то дни — голодать, — рассказывал Егольников. — Первое время Далер жил в семье нормально, но потом подрос и стал гиперактивным. Вероника с ним не справлялась. Хотела оформить инвалидность Далеру (в этом случае выплаты за опеку увеличились бы до 14 тысяч рублей, — Прим. Ред.). Но для этого нужен был серьезный диагноз. Она внушила ему, что у него есть воображаемый друг Костя. Вероника сама кусала его и говорила, что это сделал его друг Костя.
Если Егольников знал о том, что мальчика били, почему никому не сказал? Этот вопрос «Комсомолка» задала и Даниилу. Парень ответил, что его запугивали, он же почти 11 лет находился на попечении у Вероники и Александра. Жил с Наумовыми с 2013 года. Дядя забрал его у матери, которая злоупотребляла спиртным.
— У ребенка был ожесточенный взгляд. Еще она брезгливо относилась к Далеру, так как у него были волосы на спине. И Вероника заставляла других детей его мыть, — продолжал Даниил. — Был случай, когда Наумова ошпарила Далера водой из лейки. На его животе остались шрамы. Порой, она специально держала его в ледяной воде. Тогда у мальчика случился приступ — его трясло, он не двигался, не разговаривал. Вероника била Далера до синяков и даже электрошоком.
А ГДЕ БЫЛА ОПЕКА?
Согласно официальному комментарию Министерства социальной политики по Свердловской области последний раз органы опеки навещали мальчика 2 декабря 2022 года. Нарушений выявлено не было. А 3 декабря Далер умер. То есть проверка проводилась формально или Вероника настолько умело скрыла следы побоев?
Следующая проверка должна была состояться в июне, но так как ребенка уже не было в живых, Наумова попросила ее перенести.
— Она была назначена на 2 июня 2023 года. По просьбе опекуна она была перенесена на 26 июня, — уточнили в ведомстве. — Согласно федеральному законодательству, органы опеки навещают ребенка первый год жизни в приемной семье пять раз, далее — один раз в полгода. Внеочередные проверки органов опеки возможны только при наличии таких сигналов от граждан и организаций.
А 26 июня 2023 года Вероника заявила о пропаже ребенка. Видимо таков был план, к которому она готовилась сама и, судя по всему, подготовила детей. Недаром следователей смутило, что все говорят, как под копирку.
Органы опеки комментировать ситуацию журналистам «КП-Екатеринбург» отказались. Наказали ли кого-то? Веронике Наумовой предъявили обвинение в «Убийстве» 29 июня. Тогда же уголовное дело по статье 293 УК «Халатность» завели и на сотрудницу органов опеки. А уже в июле (совпадение?) у нее якобы истек контракт. Продлевать его не стали.
Дело о по ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» было заведено и на заведующую садиком «Семицветик» Анну Гилеву, куда ходил Далер. По данным источника «КП-Екатеринбург», Гилева закрывала глаза на синяки и ссадины мальчика, а воспитателей просила «не лезть не в свое дело». Она тоже уволилась. Вслед за ней место работы сменила и воспитательница Елена Богомолова. При этом последняя отрицает наличие травм у мальчика:
— Я была воспитателем в группе Далера. У мальчика не замечала следов побоев. Потом Вероника Наумова забрала документы, и они перестали ходить в садик.
Все эти уголовные дела пока находятся в подвешенном состоянии. Ведь пока еще следователям не удалось доказать, что смерть Далера была насильственной.
ПОКРЫВАЕТ ДОЧЬ?
Когда Веронику допрашивали впервые, она успешно прошла полиграф. Ее отпустили. Подозрения у силовиков закрались после опроса детей. В итоге На втором допросе Вероника призналась — Далер умер. Но спустя год она по-прежнему настаивает, что с мальчиком произошел несчастный случай. Согласно официальным результатам экспертизы — утонул.
Если это действительно так, то почему тогда она отнесла тело в гараж и никому не сказала о гибели ребенка? Как рассказали «КП» близкие Наумовой, она боялась, что у нее заберут других опекаемых детей. В том числе и сестру Далера. Вероника относилась к ней, как мать. Более того, по словам источника «КП-Екатеринбург», девочка может быть замешана в гибели брата:
— На первом допросе девочка призналась, что Далер захлебнулся, когда она лила ему на лицо лейкой из душа. А потом утонул. Потом показания менялись несколько раз. На тот момент, ей было 13 лет. То есть она не достигла возраста уголовной ответственности. Есть также основания полагать, что Вероника избила мальчика, а потом он потерял сознание и утонул.
Сейчас в отношении Наумовой возбуждено несколько уголовных дел. Помимо статьи о «Мошенничестве», ей вменяют статьи 117 УК «Истязание малолетнего с особой жестокостью» (По словам ее адвоката Елены Коровой Наумова уже частично признала вину) и 105 УК «Убийство малолетнего “Убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью, по мотивам национальной ненависти” (вину отрицает). А также: 111 УК РФ “Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершённое в отношении малолетнего, с особой жестокостью”, 127 УК РФ “Незаконное лишение свободы, совершённое в отношении заведомо несовершеннолетнего”; 150 УК РФ “Вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления, путём угроз; 156 УК РФ “Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним”.
Источник, знакомый с ходом расследования, утверждает, что опекунше Далера уже предложили досудебное соглашение со следствием. Сделка из серии — признание вины в убийстве в обмен на «мягкий» приговор в районе 8−10 лет. Если же вина будет доказана, то максимальное наказание — до 20 лет лишения свободы.
НЕОЖИДАННЫЙ ПОВОРОТ.
Вслед за Вероникой обвинение в истязаниях предъявили и Даниилу Егольникову — тому самому, который после смерти Далера стал рассказывать всем, как издевались над мальчиком. «КП» уже известно, что парень заключил сделку со следствием и принял участие в следственном эксперименте. О чем это говорит? Егольников частично или даже полностью вину признал.
Аналогичные обвинения были предъявлены мужу Наумовой Александру. Против него дали показания Егольников и старшие дети.
— Александр Наумов заставлял Далера приседать по 5−20 минут. А также стоять в позе «полтора» — на полусогнутых ногах. Он также знал о том, что Далер погиб. Вероника Наумова позвонила мужу, когда тот находился в зоне СВО и сказала, что мальчик погиб в результате несчастного случая. После этого Александр посоветовал жене забетонировать сумку с телом в подвале гаража, который Наумовы арендовали. Когда Наумов приезжал домой в отпуск, то знал о том, что тело мальчика находится в гараже, — рассказал «КП-Екатеринбург» адвокат юридического альянса «Легат» Илкин Амиров (представляет интересы родного отца Далера).
Наумов вину категорически отрицает и настаивает, что даты вменяемых ему преступлений совпадают со временем его командировки в Нагорный Карабах.
— В марте 2023 года я приезжал домой в отпуск, — вспоминал Наумов. — Далера не было. На вопрос о том, где мальчик Вероника ответила, что он гостит у подруги. Меня этот ответ устроил. Брать детей под опеку была инициатива исключительно Вероники. Меня не сильно волновала их судьба.
Дело Александра рассматривается в гарнизонном военном суде. Уголовное дело Вероники направят в прокуратуру Свердловской области. А далее оно поступит в суд. Процесс над Вероникой Наумовой и Даниилом Егольниковым будет закрытым.
— Вероника категорически не признает убийство. Только истязание в той части, которую ей вменяют. Признает, что ставила Далера в угол, заставляла приседать. Признает мошенничество при получении выплат. Отчего умер мальчик? В результате утопления, но объективно это не подтверждено. Она говорит, что этого не совершала. А смерть мальчика наступила не в результате ее действий, — рассказала «КП-Екатеринбург» адвокат опекунши Елена Хорова.
«Комсомолка» продолжает следить за развитием ситуации.
А В ЭТО ВРЕМЯ.
«Надо заканчивать этот цирк».
Родные родители Далера не принимали участия в жизни ребенка. В августе прошлого года Худжановиддина Бобиева освободили условно-досрочно. За разбой (напал на двух старушек из-за нескольких тысяч рублей) он отсидел шесть, вместо семи положенных лет. Вышел на свободу и тут же стал плакать о погибшем сыне, хотя до этого ему не было дела до мальчика.
— Я читал материалы уголовного дела и плакал, — говорил Худжановиддин Бобиев. — Она била его, заставляла приседать по 4−5 часов. Предварительная причина смерти? Избили его. Старшая сестра потом пошла мыть его. Сначала давала показания, что он прямо в ванне потерял сознание. Но потом поменяла их и сказала, что Далер упал уже после того, как вылез. У нас была с ней очная ставка. Она даже не извинилась, ничего не объяснила. Я попросил ее заканчивать этот цирк.
Бобиев признан потерпевшим по уголовному делу об убийстве мальчика.