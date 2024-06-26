Рогов рассказал, как новый командующий ВСУ бежал из Мариуполя

«Именно по приказу Гнатова совершались военные преступления в Мариуполе весной 2022 года. Это яркий пример украинского вояки — боевика-нациста, при этом конечно же трусливого. Он два года назад под видом беженца, чуть ли не в женской одежде, сбежал из Мариуполя, оставив всех своих подчиненных», — сказал Рогов.