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Рогов рассказал, как новый командующий ВСУ бежал из Мариуполя

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн — РИА Новости. Новый командующий объединенными силами ВСУ Андрей Гнатов в 2022 году бежал из Мариуполя под видом беженца, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Источник: AP 2023

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский утвердил замену командующего объединенными силами ВСУ Юрия Содоля на бригадного генерала Андрея Гнатова, который заочно осужден в России на 28 лет за преступления в Донбассе в 2019 году.

«Именно по приказу Гнатова совершались военные преступления в Мариуполе весной 2022 года. Это яркий пример украинского вояки — боевика-нациста, при этом конечно же трусливого. Он два года назад под видом беженца, чуть ли не в женской одежде, сбежал из Мариуполя, оставив всех своих подчиненных», — сказал Рогов.

По его словам, Гнатов — это обыкновенный военный преступник, который еще ответит по всей строгости российского закона.