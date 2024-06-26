Рогов рассказал, как новый командующий ВСУ бежал из Мариуполя

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский утвердил замену командующего объединенными силами ВСУ Юрия Содоля на бригадного генерала Андрея Гнатова, который заочно осужден в России на 28 лет за преступления в Донбассе в 2019 году.
«Именно по приказу Гнатова совершались военные преступления в Мариуполе весной 2022 года. Это яркий пример украинского вояки — боевика-нациста, при этом конечно же трусливого. Он два года назад под видом беженца, чуть ли не в женской одежде, сбежал из Мариуполя, оставив всех своих подчиненных», — сказал Рогов.
По его словам, Гнатов — это обыкновенный военный преступник, который еще ответит по всей строгости российского закона.