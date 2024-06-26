Водитель не выжил после опрокидывания автомобиля в Хабаровском крае

В Хабаровском крае произошло смертельное ДТП. В результате опрокидывания автомобиля погиб человек. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
По предварительным данным, происшествие случилось в Солнечном районе на 80-м километре ведомственной дороги не общего пользования Горно-обогатительного комплекса «Албазинский».
«Автомобиль съехал с дороги и опрокинулся. Водитель погиб на месте», — рассказали в Госавтоинспекции УМВД России по Хабаровскому краю.
На место происшествия выехали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. В настоящее время ведутся все необходимые следственные действия для установления обстоятельств происшествия и причин трагедии.