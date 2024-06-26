Первые случаи заражения корью официально подтвердили в Приморье

По информации медиков, случаи кори во Владивостоке в основном завозные. Первые симптомы кори — это повышение температуры тела до 38−39 градусов, головная боль, светобоязнь и слабость. Опасна она тем, что при осложнении у человека может развиться вирусная пневмония, бактериальный отит, бронхит или синусит.