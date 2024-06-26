Первые случаи заражения корью официально подтвердили в Приморье

В Приморье официально подтвердили первые случаи кори. Очаги болезни появились во Владивостоке, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу правительства края.
По информации медиков, случаи кори во Владивостоке в основном завозные. Первые симптомы кори — это повышение температуры тела до 38−39 градусов, головная боль, светобоязнь и слабость. Опасна она тем, что при осложнении у человека может развиться вирусная пневмония, бактериальный отит, бронхит или синусит.
«Чтобы предотвратить распространение заболевания, проводятся мероприятия по выявлению заболевших. Специалисты определяют приморцев, у которых закончился срок действия предыдущей прививки от этого заболевания. При согласии человека проводится экстренная вакцинация, устанавливается медицинский контроль за лицами, которые были в контакте с больными», — добавили в пресс-службе правительства.
Для снижений риска заражения стоит избегать мест большого скопления людей, а в общественный транспорт надевать медицинские маски. Но врачи напоминают, что главный способ профилактики от кори — это вакцинация, которой в крае достаточно. Сделать прививку можно в поликлинике по месту жительства.