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Пойман подозреваемый в убийстве минусинского пенсионера в гараже

По подозрению в убийстве 68-летнего мужчины в Минусинске Красноярского края задержан 24-летний житель поселка Кошурниково Курагинского района.

Источник: РИА "Новости"

Преступление было совершено днем 23 июня. Пенсионер пришел в свой гараж на улице Абаканская и ремонтировал там автомобиль. Это увидел проходящий мимо злоумышленник, который приехал в Минусинск на заработки. По версии следствия, парень решил угнать машину минусинца. Реализуя задуманное, он напал на потерпевшего с ножом и нанес ему один смертельный удар в шею.

«После совершенного преступления подозреваемый пытался завести автомобиль, но ему это не удалось. Затем он скрылся с места преступления и уехал в поселок Кошурниково, где проживает», — рассказали в СК.

Там его и задержали 25 июня. Оперативники уже допросили мужчину об обстоятельствах совершенного преступления.

Расследование убийства продолжается.