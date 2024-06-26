Пойман подозреваемый в убийстве минусинского пенсионера в гараже

Преступление было совершено днем 23 июня. Пенсионер пришел в свой гараж на улице Абаканская и ремонтировал там автомобиль. Это увидел проходящий мимо злоумышленник, который приехал в Минусинск на заработки. По версии следствия, парень решил угнать машину минусинца. Реализуя задуманное, он напал на потерпевшего с ножом и нанес ему один смертельный удар в шею.