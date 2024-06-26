СМИ: глава «Уральских заводов» поставлял МВД зарубежные товары вместо российских

24 июня Замоскворецкий суд Москвы арестовал Василия Мусина до 17 августа. По версии следствия, гендиректор обманом похитил деньги, которые МВД выделило на обеспечение гособоронзаказа. По вменяемой статье — ч. 4 ст. 159 УК РФ — ему грозит до 10 лет лишения свободы.
«Интерфакс» со ссылкой на источник писал, что речь идет о контракте на сумму порядка 50 млн руб. По данным ТАСС, контракты заключались на поставки в МВД носимой цифровой радиостанции. Из восьми контрактов сумма одного составляла 8,5 млн руб., писало агентство.
АО «Уральские заводы» основано в 1995 году в Ижевске. Оно проектирует и создает спецтехнику радиосвязи, в частности радиостанции и ретрансляторы. По данным открытых источников, Василий Мусин возглавляет предприятие с августа 2015 года.