СМИ: глава «Уральских заводов» поставлял МВД зарубежные товары вместо российских

Гендиректор АО «Уральские заводы» Василий Мусин, арестованный по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, в рамках госконтракта поставил зарубежные радиостанции вместо российских, сообщил источник «РИА Новости» в силовых структурах. ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы писал, что между «Уральским заводом» и МВД было заключено не менее восьми контрактов.