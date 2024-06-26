Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: глава «Уральских заводов» поставлял МВД зарубежные товары вместо российских

Гендиректор АО «Уральские заводы» Василий Мусин, арестованный по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, в рамках госконтракта поставил зарубежные радиостанции вместо российских, сообщил источник «РИА Новости» в силовых структурах. ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы писал, что между «Уральским заводом» и МВД было заключено не менее восьми контрактов.

Источник: Reuters

24 июня Замоскворецкий суд Москвы арестовал Василия Мусина до 17 августа. По версии следствия, гендиректор обманом похитил деньги, которые МВД выделило на обеспечение гособоронзаказа. По вменяемой статье — ч. 4 ст. 159 УК РФ — ему грозит до 10 лет лишения свободы.

«Интерфакс» со ссылкой на источник писал, что речь идет о контракте на сумму порядка 50 млн руб. По данным ТАСС, контракты заключались на поставки в МВД носимой цифровой радиостанции. Из восьми контрактов сумма одного составляла 8,5 млн руб., писало агентство.

АО «Уральские заводы» основано в 1995 году в Ижевске. Оно проектирует и создает спецтехнику радиосвязи, в частности радиостанции и ретрансляторы. По данным открытых источников, Василий Мусин возглавляет предприятие с августа 2015 года.