Угнал 7 млн рублей: полиция скрутила преступника на дороге в Красноярском крае

Следователями следственного отдела № 13 МУ МВД России «Красноярское» завершено расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении 19-летнего жителя Шарыповского района, которому предъявлено обвинение в угоне транспортного средства (ч. 1 ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации), сообщает ИА KrasnoyarskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Красноярскому краю.
Преступление было совершено в октябре прошлого года. Молодой человек, находясь в состоянии опьянения, угнал автомобиль стоимостью почти 7 млн рублей, принадлежащий жителю посёлка Овсянка, которому злоумышленник помогал со строительством дома.
Доехав до посёлка Слизнево, на одной из улиц угонщик столкнулся с иномаркой под управлением женщины, после чего продолжил движение. Пострадавшая обратилась к инспекторам ДПС, несущим дежурство в этом населённом пункте.
Было установлено, что задержанный гражданин не имел права управления. Кроме того, освидетельствование выявило, что он пьян, показания прибора составили 0,70 мг/л.
За нетрезвое вождение без водительского удостоверения и оставление места ДТП суд приговорил водителя к 13 суткам административного ареста.
Кроме того, в ближайшее время фигурант предстанет перед судом, куда полицейские направили уголовное дело об угоне. Молодому человеку грозит до 5 лет лишения свободы.