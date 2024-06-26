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Угнал 7 млн рублей: полиция скрутила преступника на дороге в Красноярском крае

19-летний фигурант предстанет перед судом.

Источник: Krasnoyarskmedia

Следователями следственного отдела № 13 МУ МВД России «Красноярское» завершено расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении 19-летнего жителя Шарыповского района, которому предъявлено обвинение в угоне транспортного средства (ч. 1 ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации), сообщает ИА KrasnoyarskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Преступление было совершено в октябре прошлого года. Молодой человек, находясь в состоянии опьянения, угнал автомобиль стоимостью почти 7 млн рублей, принадлежащий жителю посёлка Овсянка, которому злоумышленник помогал со строительством дома.

Доехав до посёлка Слизнево, на одной из улиц угонщик столкнулся с иномаркой под управлением женщины, после чего продолжил движение. Пострадавшая обратилась к инспекторам ДПС, несущим дежурство в этом населённом пункте.

Сотрудники полиции в ходе патрулирования заметили виновника аварии недалеко от места происшествия. Водитель, увидев полицейских, заблокировался в автомобиле и попытался скрыться. Началось преследование. Уходя от погони, правонарушитель съехал в кювет, после чего был задержан правоохранителями.

Было установлено, что задержанный гражданин не имел права управления. Кроме того, освидетельствование выявило, что он пьян, показания прибора составили 0,70 мг/л.

За нетрезвое вождение без водительского удостоверения и оставление места ДТП суд приговорил водителя к 13 суткам административного ареста.

Кроме того, в ближайшее время фигурант предстанет перед судом, куда полицейские направили уголовное дело об угоне. Молодому человеку грозит до 5 лет лишения свободы.