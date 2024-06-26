Аренда причала стала причиной коррупционного преступления в Приморье

Директора коммерческой организации Светлану Зимагорову обвиняют в посредничестве в получении взятки за аренду причала во Владивостоке, сообщили в Telegram-канале СУ СКР по Приморскому краю.
Вторым фигурантом уголовного дела стал супруг обвиняемой Дмитрий Земский. По версии следствия, с августа по декабрь 2021 года пара помогла получить взятку более 11 млн рублей. Деньги принял замдиректора компании «Национальные рыбные ресурсы» Игорь Устинов от директора «Морской судоходной компании “Востоктранссервис” Владимира Ребикова.
Взятку передали за аренду Пассажирского причала по улице Калинина. Директор морской рыболовной компании был заинтересован в аренде, так как причал находится рядом с принадлежащим его организации деревообрабатывающим цехом.
Остальным участникам преступления в зависимости от роли также предъявили обвинения. Это Игорь Устинов, Владимир Ребиков, Юрий Балашов и Дмитрий Земский.
Уголовное дело возбудили по материалам ФСБ России и УФСБ России по Приморскому краю.