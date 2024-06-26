Мошенники «разводят» школьников, сдающих экзамены

Новая схема обмана направлена на школьников, которые сдают экзамены. Мошенники пользуются тем, что эта пора волнительна для всех, и на эмоциях, люди могут поддаться обману.
"Аферисты пишут в мессенджерах школьникам, которые сдавали ЕГЭ или ОГЭ. Они представляются наблюдателями экзаменационной комиссии, уверяют, что камеры зафиксировали списывание во время тестирования, и требуют оплатить штраф, — рассказывает Игорь Ефанов. — Школьнику сразу присылают ссылку для оплаты штрафа. Но на самом деле она ведет на фишинговую страницу. Если подросток откроет ссылку и введет там данные своей или родительской банковской карты, преступники могут украсть с нее все сбережения.
Да, казалось бы, кто на этот «развод» отреагирует. Только тот, кто списывал. И таких наверняка немного. Но у мошенников и нет задачи поймать на крючок каждого. Они закидывают сети, делают массовую рассылку, кто-то да засомневается. Можно ведь начать беспокоиться, что ты просто взглянул куда-то под парту, пусть и не списывал, но хотел удостовериться ту ли информацию используешь на экзамене. А может ты в принципе человек беспокойный, и тебе кажется, что твоя опущенная голова, заснятая на видео, может стать причиной аннулирования результатов экзамена. Варианты разные, но, если мошенникам поверить, дальше события будут разворачиваться плачевно".
«Призываю всех быть внимательными и бдительными. Кибермошенники обманывают людей в интернете или по телефону. У них множество легенд и способов обмануть, которые всегда сводятся к одному: у человека пытаются выманить данные карты, пароли или коды из СМС, либо провоцируют самостоятельно перевести деньги, либо заманивают на поддельные сайты, где снимают нужную платежную информацию о человеке. Поэтому важно помнить: никогда не сообщайте данные своей карты, пароли из СМС, не переводите деньги на счет по просьбе неизвестного абонента, кем бы он не представлялся. Также никогда не вводите эти данные на сайтах, на которые вы перешли по ссылке из письма или СМС, а еще лучше вообще не переходите на сайты по ссылкам из подозрительных писем», — обратился ко всем красноярцам Игорь Ефанов.