Мошенники «разводят» школьников, сдающих экзамены

«Призываю всех быть внимательными и бдительными. Кибермошенники обманывают людей в интернете или по телефону. У них множество легенд и способов обмануть, которые всегда сводятся к одному: у человека пытаются выманить данные карты, пароли или коды из СМС, либо провоцируют самостоятельно перевести деньги, либо заманивают на поддельные сайты, где снимают нужную платежную информацию о человеке. Поэтому важно помнить: никогда не сообщайте данные своей карты, пароли из СМС, не переводите деньги на счет по просьбе неизвестного абонента, кем бы он не представлялся. Также никогда не вводите эти данные на сайтах, на которые вы перешли по ссылке из письма или СМС, а еще лучше вообще не переходите на сайты по ссылкам из подозрительных писем», — обратился ко всем красноярцам Игорь Ефанов.