МО сообщило, что ВС РФ заняли более выгодные рубежи на подступах к Константиновке в ДНР

«Штурмовые группы армейского корпуса группировки войск “Восток” из Сахалина захватили несколько опорных пунктов ВСУ и заняли более выгодные рубежи и позиции на подступах к селу Константиновка Марьинского района Донецкой Народной Республики на южнодонецком направлении специальной военной операции», — сказали в ведомстве.
Там добавили, что под натиском российских штурмовых групп оборона противника на границе с Константиновкой «разваливается». «Противник с трудом оказывает очаговое сопротивление, предпринимая попытки задержать продвижение наших подразделений применением ударных беспилотников», — отметили в Минобороны России.
В ведомстве также предоставили кадры боевой работы штурмовых подразделений. На них видно, как на подступах к позициям ВСУ десант спешивается с бронетехники и при поддержке шквального огня танков и боевых машин пехоты малыми группами штурмует опорный пункт противника.
«Тактика сменилась. Работаем отдельными штурмовыми группами, небольшим количеством людей, [потому что] когда большое скопление людей, [то] очень много дронов [противника]. Заходим, штурмуем, закрепляемся», — рассказал командир штурмовой роты с позывным Охотник. Он также добавил, что многие украинские солдаты сдаются в плен.
По данным российского оборонного ведомства, взятие Константиновки даст возможность огневого контроля над стратегической трассой на Угледар. Это позволит создать предпосылки к осаде мощного гарнизона подразделений ВСУ.