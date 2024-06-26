МО сообщило, что ВС РФ заняли более выгодные рубежи на подступах к Константиновке в ДНР

В ведомстве также предоставили кадры боевой работы штурмовых подразделений. На них видно, как на подступах к позициям ВСУ десант спешивается с бронетехники и при поддержке шквального огня танков и боевых машин пехоты малыми группами штурмует опорный пункт противника.