В Минобороны сообщили о срыве попытки усиления и ротации ВСУ у пяти населенных пунктов

По его словам, российские военнослужащие за сутки уничтожили более 150 солдат ВСУ, две боевые бронированные машины, в том числе MaxxPro, буксируемые гаубицы М777, FH-70, «Мста-Б» и Д-30, четыре единицы автомобильной техники, а также шесть беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и два пункта боепитания противника.