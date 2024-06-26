Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минобороны сообщили о срыве попытки усиления и ротации ВСУ у пяти населенных пунктов

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Подразделения группировки войск «Восток» за сутки сорвали попытки усиления Вооруженными силами Украины (ВСУ) передовых позиций и ротации в районах населенных пунктов Владимировка, Октябрь, Сторожевое, Дорожнянка и Чаривное. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

Источник: РИА "Новости"

«Подразделения группировки войск “Восток” продолжают выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. В ходе активных действий подразделения группировки улучшили положение по переднему краю, сорвали попытки усиления противником передовых позиций и ротации в опорных пунктах в районах Владимировки, Октября, Сторожевого, Дорожнянки и Чаривного», — сказал он.

Кроме того, огнем артиллерии и тяжелыми огнеметными системами группировки были поражены опорные пункты и места скопления живой силы и техники 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе Великой Новоселки, добавил Гордеев.

По его словам, российские военнослужащие за сутки уничтожили более 150 солдат ВСУ, две боевые бронированные машины, в том числе MaxxPro, буксируемые гаубицы М777, FH-70, «Мста-Б» и Д-30, четыре единицы автомобильной техники, а также шесть беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и два пункта боепитания противника.