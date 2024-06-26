«Она была для меня примером»: легендарный баер разбилась на BMW с пьяным водителем

Авария случилась 9 мая этого года. На Маковского, 93, автомобиль BMW 7 series врезался в леера. Женщина не была пристегнута и ударилась об лобовое стекло. Что касается человека за рулем… Вероятно, был пьян, поэтому не справился с управлением машины, как заявили несколько источников, приближенных к ситуации. Известно, что водителя забрали на освидетельствование, но другой информации о нем нет, по крайней мере, доказанной.