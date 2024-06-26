«Она была для меня примером»: легендарный баер разбилась на BMW с пьяным водителем

Модную индустрию России потрясла новость — погибла байер, стилист и основатель бутиков Max Moda, Wonderoom и Lavenue Александра Прокопенко. 9 мая женщина попала в аварию, получила тяжелую травму. Врачи боролись за ее жизнь, однако усилия оказались напрасны.
Лишь через полтора месяца подписчики и многие знакомые Сандры узнали, что именно она оказалась пострадавшей в аварии с BMW во Владивостоке. 23 июня женщина скончалась.
«Легенда мира моды»
Александра вела соцсети, делилась фотографиями своей жизни, путешествий. Следили за яркой фэшн-дивой больше 14 тысячи поклонников, среди них не только фанаты, но и эксперты индустрии.
Каналами своих магазинов Саша тоже управляла самостоятельно, более того, выступала для них моделью. Знакомые назвали ее прорывной и бойкой. Работая байером, она делилась опытом, как купить иностранные товары и доставить их в Россию. Среди брендов в ее бутиках можно было найти Coperni, Alevi, Rev, Bengerous и другие.
У Александры остались две дочери… Ее запомнили, как любительницу эстетики и путешествий, которая заряжала всех позитивом:
«Все профессиональное модное сообщество России парализовала ужасная новость. Ушла из жизни наша Сандра, легендарный российский байер и ритейлер из Владивостока. Ее невероятная карьера, мощная энергетика, сила и профессионализм сделали ее абсолютной легендой. За более чем 27 лет она привезла в столицу Приморья более 500 лучших мировых и российских брендов. Была прекрасной матерью, женой, коллегой», — поделился в социальных сетях президент международной ассоциации байеров, генеральный директор Fashion Hub Russia Георгий Ростовщиков.
Свои соболезнования высказали и те, кто не был знаком с Александрой лично, но активно следил за ее жизнью и карьеров и вдохновлялся успехом:
«Она была яркой и притягательной, обладала безупречным вкусом и грацией. Большая потеря для семьи и близких, пусть память о ней живет в этом мире бесконечно».
Кто виновник?
Пока одни скорбят, другие пытаюсь понять, кто сидел за рулем автомобиля, в котором пострадала Александра.
Авария случилась 9 мая этого года. На Маковского, 93, автомобиль BMW 7 series врезался в леера. Женщина не была пристегнута и ударилась об лобовое стекло. Что касается человека за рулем… Вероятно, был пьян, поэтому не справился с управлением машины, как заявили несколько источников, приближенных к ситуации. Известно, что водителя забрали на освидетельствование, но другой информации о нем нет, по крайней мере, доказанной.
В МВД не готовы предоставить детали случившегося. Корреспондент «Комсомолки» обратился в пресс-службу регионального управления, чтобы узнать, была ли близка Александра с водителем, был ли он действительно пьян и что ему грозит. Но комментариев еще не дали.
"Если водитель нарушил ПДД, что повлекло по неосторожности тяжкий вред здоровью или смерть человека, то за это может быть уголовная ответственность, предусмотренная статьей 264 УК РФ. Также имеются квалифицирующие признаки, был ли он в состоянии опьянения или нет, должна устанавливать экспертиза, следователи по делу.
И обязательно органы следствия должны проследить причинно-следственную связь между нарушением ПДД, которые совершил водитель, и тем последствиями. Назначаются экспертизы, которые устанавливают, имел ли водитель техническую возможность не совершить ДТП«, — рассказал корреспонденту “КП” адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро “Опора” Алексей Ананьев.
Как узнала «КП», расследование продолжается. Тем временем россияне массово оставляют комментарии в социальных сетях погибшей.
«Саша, мы скорбим. Светлая память».
Редакция присоединяется к соболезнованиям.