В ДТП с маршрутками в Жигалово пострадало три человека

Водители двух микроавтобусов Toyota Hiace с пассажирами, двигавшиеся по трассе «Жигалово — Казачинское» в сторону Иркутска, остановились на 91-м километре для ремонта колеса. Водитель Toyota Highlander, ехавший в ту же сторону, врезался в стоящие машины. В больницу доставили одного из водителей и трёх пассажиров, двое из которых — дети четырёх и восьми лет. Виновник аварии не пострадал.