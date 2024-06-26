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В ДТП с маршрутками в Жигалово пострадало три человека

25 июня в Жигаловском районе в ДТП попали две маршрутки с пассажирами.

Источник: ГУ МВД

Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Водители двух микроавтобусов Toyota Hiace с пассажирами, двигавшиеся по трассе «Жигалово — Казачинское» в сторону Иркутска, остановились на 91-м километре для ремонта колеса. Водитель Toyota Highlander, ехавший в ту же сторону, врезался в стоящие машины. В больницу доставили одного из водителей и трёх пассажиров, двое из которых — дети четырёх и восьми лет. Виновник аварии не пострадал.

Всего в микроавтобусах ехало 10 пассажиров. Полиция проводит проверку.