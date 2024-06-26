Пожар на складе автозапчастей ликвидировали в Хабаровске

В Хабаровске утром 26 июня произошел пожар на улице Суворова, № 73б. Огонь охватил постройку с автозапчастями. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Вызов поступил примерно в 9 утра, подразделения прибыли на место происшествия. Возгорание произошло в постройке из навеса, где хранились автозапчасти, и был локализован на площади 100 квадратных метров в 9:25.
«Через 10 минут спасатели полностью ликвидировали очаги открытого пламени. Все работы на месте пожара были завершены к 11:12. Пострадавших нет», — рассказали в ГУ МЧС России до Хабаровскому краю.
Для ликвидации пожара было привлечено восемь единиц техники и 28 человек личного состава. Сотрудники Госпожнадзора МЧС России проведут проверку для установления причин возгорания.