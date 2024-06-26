«Ренхап»: КНДР провела неудачный запуск баллистической ракеты

Ракета была запущена в 05:30 по местному времени (23:30 25 июня мск) из района Пхеньяна в сторону Японского моря. В комитете начальников штабов сообщили, что Южная Корея и США проводят анализ. По словам источника «Ренхап», баллистическая ракета пролетела около 250 км, однако испытательный запуск, «судя по всему завершился неудачей».