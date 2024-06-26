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«Ренхап»: КНДР провела неудачный запуск баллистической ракеты

КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря, сообщил «Ренхап» со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов. Военный источник сообщил агентству, что, предположительно, Северная Корея провела неудачный запуск.

Источник: Korean Central News Agency

Ракета была запущена в 05:30 по местному времени (23:30 25 июня мск) из района Пхеньяна в сторону Японского моря. В комитете начальников штабов сообщили, что Южная Корея и США проводят анализ. По словам источника «Ренхап», баллистическая ракета пролетела около 250 км, однако испытательный запуск, «судя по всему завершился неудачей».

27 мая Северная Корея сообщила о неудачном запуске ракеты-носителя нового типа с военным спутником-разведчиком. Ракета взорвалась в воздухе. Спустя три дня КНДР запустила 10 баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря.