Лжеброкер вытянул из 75-летней иркутянки 4 миллиона рублей

Как рассказали в пресс-службе приангарского МВД, на крючок к мошенникам пожилая женщина попалась две недели назад. Тогда ей позвонила девушка, представившаяся сотрудником брокерской фирмы, и предложила научить зарабатывать удаленно, торгуя на фондовом рынке.
«Иркутянка последовала инструкциям лжесотрудницы и перевела на указанные счета 3 миллиона 855 тысяч рублей. Когда потерпевшая захотела забрать “прибыль”, то личный кабинет оказался заблокирован, а звонившая перестала выходить на связь», — говорят полицейские, которые теперь расследуют дело о мошенничестве.
По данным полиции, за второй рабочий день текущей недели мошенники похитили у иркутян почти девять миллионов рублей.
К слову, напомним, за минувшие выходные жители Приангарья подарили телефонным аферистам более 18 миллионов рублей.