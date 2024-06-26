Лжеброкер вытянул из 75-летней иркутянки 4 миллиона рублей

Как рассказали в пресс-службе приангарского МВД, на крючок к мошенникам пожилая женщина попалась две недели назад. Тогда ей позвонила девушка, представившаяся сотрудником брокерской фирмы, и предложила научить зарабатывать удаленно, торгуя на фондовом рынке.