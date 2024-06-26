Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лжеброкер вытянул из 75-летней иркутянки 4 миллиона рублей

75-летняя инженер из Иркутска лишилась без малого четырех миллионов рублей, попытавшись заработать на инвестициях, сообщает ИА «ТК Город».

Источник: Freepik

Как рассказали в пресс-службе приангарского МВД, на крючок к мошенникам пожилая женщина попалась две недели назад. Тогда ей позвонила девушка, представившаяся сотрудником брокерской фирмы, и предложила научить зарабатывать удаленно, торгуя на фондовом рынке.

«Иркутянка последовала инструкциям лжесотрудницы и перевела на указанные счета 3 миллиона 855 тысяч рублей. Когда потерпевшая захотела забрать “прибыль”, то личный кабинет оказался заблокирован, а звонившая перестала выходить на связь», — говорят полицейские, которые теперь расследуют дело о мошенничестве.

По данным полиции, за второй рабочий день текущей недели мошенники похитили у иркутян почти девять миллионов рублей.

К слову, напомним, за минувшие выходные жители Приангарья подарили телефонным аферистам более 18 миллионов рублей.