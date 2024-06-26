Минобороны подало иск на 38 млн рублей к заводу из дела генерала Шамарина

Согласно данным системы проверки контрагентов, завод «Телта» в 2015 году получил контракт на поставку полевого телефонного аппарата ТА-88 в российское оборонное ведомство на сумму 278,9 млн рублей, а также госконтракт на поставку телекоммуникационного оборудования для нужд «Воентелекома» на сумму 163,6 млн рублей. Первый был завершен в марте 2016 года, второй — в январе 2016 года.