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Минобороны подало иск на 38 млн рублей к заводу из дела генерала Шамарина

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Министерство обороны России подало иск в Арбитражный суд Москвы на 38,8 млн рублей к пермскому телефонному заводу «Телта», руководство которого фигурирует в коррупционном деле начальника Главного управления связи Вооруженных сил РФ генерала Вадима Шамарина, следует из определения суда.

Источник: РИА "Новости"

«Арбитражный суд Москвы, рассмотрев вопрос о принятии искового заявления к ответчику ОАО ПТЗ “Телта” о взыскании денежных средств в размере 38,784 млн рублей, определил принять исковое заявление, возбудить производство по делу», — говорится в документе, который имеется в распоряжении ТАСС.

По данным СК, Шамарин получил 36 млн рублей от гендиректора и главного бухгалтера пермского предприятия с апреля 2016 года по октябрь 2023 года за увеличение объема поставляемой продукции по государственным контрактам для нужд Минобороны России и общее покровительство.

Согласно данным системы проверки контрагентов, завод «Телта» в 2015 году получил контракт на поставку полевого телефонного аппарата ТА-88 в российское оборонное ведомство на сумму 278,9 млн рублей, а также госконтракт на поставку телекоммуникационного оборудования для нужд «Воентелекома» на сумму 163,6 млн рублей. Первый был завершен в марте 2016 года, второй — в январе 2016 года.