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МЧС обнаружило неразорвавшийся боеприпас у пляжей Севастополя после атаки

Сотрудники МЧС, обследующие акваторию после ракетного удара в Севастополе, обнаружили неразорвавшийся кассетный боеприпас. Его планируют уничтожить на месте, сообщило ведомство. Работы ведутся в районе пляжей Учкуевка и Любимовка.

Пиротехники МЧС России обследовали береговую линию в зоне нанесенного удара. К работам привлечены 19 человек, 4 автомобиля и плавсредство, — говорится в сообщении МЧС. Специалисты обследовали более 2 гектаров морского дна и планируют проверить еще 4,5 гектара.

23 июня, как сообщило Минобороны РФ, Севастополь подвергся атаке пятью ракет ATACMS, четыре из которых удалось сбить, а обломки пятой, разорвавшейся в воздухе, упали в пляжной зоне. В результате погибли четыре человека, включая двухлетнего ребенка и девятилетнюю девочку. Пострадали 153 человека. Пляжи Учкуевка и Любимовка закрыты до завершения работ по обнаружению взрывоопасных предметов.

МЧС