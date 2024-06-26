МЧС обнаружило неразорвавшийся боеприпас у пляжей Севастополя после атаки

23 июня, как сообщило Минобороны РФ, Севастополь подвергся атаке пятью ракет ATACMS, четыре из которых удалось сбить, а обломки пятой, разорвавшейся в воздухе, упали в пляжной зоне. В результате погибли четыре человека, включая двухлетнего ребенка и девятилетнюю девочку. Пострадали 153 человека. Пляжи Учкуевка и Любимовка закрыты до завершения работ по обнаружению взрывоопасных предметов.