В Приморье двое подростков оказались в больнице после ДТП

В Приморье в посёлке Дунай на улице Морской, 15 произошло ДТП, в результате которого двое несовершеннолетних получили серьезные травмы, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
По предварительным данным, что 15-летний водитель мотоцикла, не убедившись в безопасности выезда на дорогу, столкнулся с легковым автомобилем Toyota Corolla Spacio. На момент аварии на пассажирском сидении мотоцикла находилась 14-летняя девочка.
«При падении оба подростка получили тяжелые травмы и были доставлены в хирургическое отделение», — сообщили в полиции.
Управление ГАИ региона обращает внимание на учащающиеся случаи ДТП с участием несовершеннолетних водителей. Отмечается, что вождение транспортного средства без соответствующих прав категорически запрещено и подразумевает серьезные штрафы.
Родителям напоминают о необходимости обеспечения обучения детей в автомобильных школах и получения ими водительских удостоверений перед управлением транспортными средствами. Водительские права для управления мопедом выдаются с 16 лет, а для мотоцикла или автомобиля — с 18 лет. Нарушение этого правила влечет штрафы от 5 до 15 тысяч рублей, а передача управления лицу без прав — штраф в размере 30 тысяч рублей.
Напомним, двое несовершеннолетних на мотоцикле пострадали в ДТП во Владивостоке. На улице Лазурной 14-летний водитель не уступил дорогу крупнотоннажному грузовику, из-за чего произошла авария. Подростков госпитализировали. Ранее в Черниговском районе Приморского края произошло ДТП, в результате которого травмы получил 16-летний водитель мотоцикла.