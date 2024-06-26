В Приморье двое подростков оказались в больнице после ДТП

Родителям напоминают о необходимости обеспечения обучения детей в автомобильных школах и получения ими водительских удостоверений перед управлением транспортными средствами. Водительские права для управления мопедом выдаются с 16 лет, а для мотоцикла или автомобиля — с 18 лет. Нарушение этого правила влечет штрафы от 5 до 15 тысяч рублей, а передача управления лицу без прав — штраф в размере 30 тысяч рублей.