В Башкирии Lada Grantа вылетела в кювет и перевернулась, есть пострадавший.

Один человек пострадал в ДТП с Lada Grantа на автодороге Уфа — Инзер — Белорецк. По информации госкомитета РБ по ЧС, авария произошла сегодня в 4 утра на съезде в сторону села Ассы.
По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.
В автомобиле находились 3 человека, двое выбрались самостоятельно и в медицинской помощи не нуждались.
Прибывшие на место спасатели деблокировали пострадавшего водителя и передали его сотрудникам скорой медицинской помощи.