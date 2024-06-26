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В Башкирии Lada Grantа вылетела в кювет и перевернулась, есть пострадавший

В Башкирии Lada Grantа вылетела в кювет и перевернулась, есть пострадавший.

Источник: Госкомитет Башкирии по ЧС

Один человек пострадал в ДТП с Lada Grantа на автодороге Уфа — Инзер — Белорецк. По информации госкомитета РБ по ЧС, авария произошла сегодня в 4 утра на съезде в сторону села Ассы.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.

В автомобиле находились 3 человека, двое выбрались самостоятельно и в медицинской помощи не нуждались.

Прибывшие на место спасатели деблокировали пострадавшего водителя и передали его сотрудникам скорой медицинской помощи.