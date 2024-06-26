Электричка сбила мужчину на станции Береговой вечером 25 июня

Вечером 25 июня под Новосибирском электричка сбила мужчину на станции Береговой, сообщили в пресс-службе МВД на транспорте по СФО.
По информации ведомства, в дежурную часть ЛО МВД России на станции Инской поступило сообщение о том, что в районе остановочного пункта Береговая мужчина получил травмы от электропоезда.
Мужчину с травмами доставили в больницу. Обстоятельства произошедшего на данный момент устанавливаются.
Ранее «МК в Новосибирске» писал, что в Новосибирске мужчину спасли от падения с крыши 10-этажного здания.