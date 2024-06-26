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Электричка сбила мужчину на станции Береговой вечером 25 июня

Сибиряка с травмами доставили в больницу после того, как его сбила электричка на станции Береговой.

Источник: РИА "Новости"

Вечером 25 июня под Новосибирском электричка сбила мужчину на станции Береговой, сообщили в пресс-службе МВД на транспорте по СФО.

По информации ведомства, в дежурную часть ЛО МВД России на станции Инской поступило сообщение о том, что в районе остановочного пункта Береговая мужчина получил травмы от электропоезда.

Мужчину с травмами доставили в больницу. Обстоятельства произошедшего на данный момент устанавливаются.

Ранее «МК в Новосибирске» писал, что в Новосибирске мужчину спасли от падения с крыши 10-этажного здания.