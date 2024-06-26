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На соликамском руднике «Уралкалия» зафиксирована вспышка газа

Сегодня в 3 часа 27 минут по местному времени на руднике ПАО «Уралкалий» СКРУ-3 (Соликамский округ) произошла вспышка газа, сообщает компания.

Источник: РИА "Новости"

Пострадали два человека, персонал выведен на поверхность.

Производственные объекты «Уралкалия» работают в обычном режиме. Обстоятельства происшедшего выясняются, уточняется в сообщении.