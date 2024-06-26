Омич сломал руку чужому отцу на празднике в детском саду

В областном суде возложили ответственность за полученную травму на второго участника соревнований. При этом суд учёл, что травма была получена в ходе игры, участие в которой было добровольным. В итоге иск омича был удовлетворён частично. Ему отказали в компенсации утраченного заработка, но потребовали от ответчика возместить моральный вред в размере 20 000 рублей и судебные расходы.