Омич сломал руку чужому отцу на празднике в детском саду

Омский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу на решение Кировского суда по иску омича к детскому саду № 341.
Согласно документам суда, 3 мая прошлого года в детском саду проходили «Семейные олимпийские игры», среди которых были соревнования по армрестлингу среди отцов. Во время соревнований один из участников сломал сопернику плечевую кость.
Пострадавший решил взыскать за это с детского сада компенсацию морального вреда и утраченный заработок, для чего обратился в суд. Кировский суд отказал в удовлетворении иска к детскому саду, так как мероприятие не относилось к официальным спортивным соревнованиям, а вред был причинён не воспитаннику учреждения, а его отцу.
В областном суде возложили ответственность за полученную травму на второго участника соревнований. При этом суд учёл, что травма была получена в ходе игры, участие в которой было добровольным. В итоге иск омича был удовлетворён частично. Ему отказали в компенсации утраченного заработка, но потребовали от ответчика возместить моральный вред в размере 20 000 рублей и судебные расходы.