Новый развод на деньги: жителей Приморья призывают быть бдительными

Сотрудники полиции продолжают информировать жителей Приморья о распространенных схемах мошенничества и давать практические советы, как защитить свои сбережения от преступников, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. На этот раз в ведомстве рассказали о новом способе мошенничества, который набирает обороты среди населения.
Инцидент произошел с 39-летним жителем Большого Камня. Он обратился в дежурную часть отдела полиции МО МВД России «Большекаменский» и рассказал, что мошенники пытались взять на его имя кредит в размере 400 тысяч рублей.
Заявителю на мобильный телефон позвонил незнакомец и сказал, что ему необходимо продлить срок действия сим-карты, и спросил паспортные данные. После этого звонивший сообщил через мессенджер, что мошенники пытались взять кредит в размере 400 тысяч рублей на имя потерпевшего. Условием защиты средств стал их перевод на «безопасный счет». Потерпевший следовал инструкциям звонившего, несколько раз обращаясь к продиктованным ему телефонным номерам. Поняв, что это мошенники, потерпевший заблокировал свои банковские карты и обратился в полицию.
Полиция советует гражданам соблюдать простое правило, предотвращающее несанкционированные списания при поступлении звонка из «банка». Завершите разговор и позвоните по номеру телефона, указанному на вашей кредитной карте. После того, как вам ответит оператор, вы сможете узнать, списаны ли ваши сбережения или была ли предпринята попытка кражи. Жителей Приморья просят соблюдать меры безопасности имущества и информационной гигиены.