Новый развод на деньги: жителей Приморья призывают быть бдительными

Заявителю на мобильный телефон позвонил незнакомец и сказал, что ему необходимо продлить срок действия сим-карты, и спросил паспортные данные. После этого звонивший сообщил через мессенджер, что мошенники пытались взять кредит в размере 400 тысяч рублей на имя потерпевшего. Условием защиты средств стал их перевод на «безопасный счет». Потерпевший следовал инструкциям звонившего, несколько раз обращаясь к продиктованным ему телефонным номерам. Поняв, что это мошенники, потерпевший заблокировал свои банковские карты и обратился в полицию.