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Поиски пропавшего вахтовика в Хабаровском крае результат не дали

Спасатели осмотрели больше 80 квадратных километров местности в Тугуро-Чумиканском районе.

Источник: МЧС РФ

На протяжении нескольких дней группа спасателей МЧС России совместно с сотрудниками полиции проводила поиски 41-летнего мужчины, который 15 июня покинул вахтовый посёлок и ушёл в лесной массив в районе мыса Манорский, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

С применением вертолета МИ-8 МЧС России спасателями осмотрено нарастающим итогом 86 квадратных километров местности. Обследованы лесные массивы и побережье вдоль мыса Манорский. Во время авиаразведки спасатели спускались вниз на лебедке и исследовали возможные места нахождения человека. Поиски результат не дали.

В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия. Спасатели вернулись в пункт постоянной дислокации.

МЧС