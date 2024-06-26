Поиски пропавшего вахтовика в Хабаровском крае результат не дали

На протяжении нескольких дней группа спасателей МЧС России совместно с сотрудниками полиции проводила поиски 41-летнего мужчины, который 15 июня покинул вахтовый посёлок и ушёл в лесной массив в районе мыса Манорский, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
С применением вертолета МИ-8 МЧС России спасателями осмотрено нарастающим итогом 86 квадратных километров местности. Обследованы лесные массивы и побережье вдоль мыса Манорский. Во время авиаразведки спасатели спускались вниз на лебедке и исследовали возможные места нахождения человека. Поиски результат не дали.
В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия. Спасатели вернулись в пункт постоянной дислокации.