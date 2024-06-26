На экс-советника Хабирова по науке завели еще одно уголовное дело

Напомним, Руслан Казыханов обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и находится под стражей. По версии следствия, он подписал подложные акты сдачи-приёмки по договорам на услуги разработки концепции трансформации образовательного «ландшафта» республики и реализации комплекса мероприятий программы деятельности Евразийского НОЦ. В последний раз мера пресечения была продлена до 6 августа.