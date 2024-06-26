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Минобороны подтвердило уничтожение дронов ВСУ над Смоленской областью

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили за прошедшую ночь два украинских беспилотника над Смоленской областью, сообщило Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены два БПЛА над территорией Смоленской области», — говорится в заявлении.

Ранее губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что регион подвергся атаке двух украинских дронов около четырех утра. По его словам, противник пытался атаковать военные объекты в Вяземском районе. Силы ПВО подавили вражеские беспилотники, уточнил Анохин.

Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.