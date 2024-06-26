Минобороны подтвердило уничтожение дронов ВСУ над Смоленской областью

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены два БПЛА над территорией Смоленской области», — говорится в заявлении.
Ранее губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что регион подвергся атаке двух украинских дронов около четырех утра. По его словам, противник пытался атаковать военные объекты в Вяземском районе. Силы ПВО подавили вражеские беспилотники, уточнил Анохин.
Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.