Минобороны подтвердило уничтожение дронов ВСУ над Смоленской областью

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены два БПЛА над территорией Смоленской области», — говорится в заявлении.