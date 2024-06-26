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Упавшая под Новосибирском берёза оставила станцию Мочище без света

Люди жалуются на бездействие местных властей.

Источник: Сиб.фм

Во вторник, 25 июня 2024, сильный шторм для станции Мочище Новосибирской области закончился отключением электричества. Об этом порталу «Сиб.фм» рассказали очевидцы.

Проблем навела 20-метровая берёза, которая упала и оборвала провода ЛЭП. Дерево приземлилось на территории дома по улице Линейной и перекрыло там дорогу. Хозяйка жилья боялась, что выйдет и её ударит током.

По словам одной из жительниц, несмотря на звонки, никто из служб не приехал.

«Настолько халатность, мы звонили всем. Никто не приехал. РС тоже телефон не брали. До администрации кое-как дозвонились. Это страшно было вообще», — цитирует женщину портал.

Сообщается, что эту самую берёзу администрацию просили убрать ещё в прошлом году. В настоящее время дерево распилили, но оставили на месте падения. А вот электроэнергии в Мочище нет с 20 часов вторника, 25 июня.