Наркотики на 17 миллиардов изъял КНБ

Сообщается, что по итогам ликвидировано 24 международных и 17 региональных каналов поставок наркотиков, а также деятельность 16 подпольных нарколабораторий. Из незаконного оборота изъято свыше 1,3 тонны наркотических средств и психотропных веществ, 4,6 тонны маковой соломы и 13,6 тонны химических реагентов, используемых для изготовления синтетических наркотиков.
«Стоимость изъятых наркотиков на черном рынке оценивается почти в 17 миллиардов тенге, а не допущенный в оборот объем составляет порядка пяти миллионов разовых доз. По данным фактам КНБ проводятся досудебные расследования в отношении 54 граждан Казахстана и иностранцев».
Наряду с этим Пограничной службой КНБ на путях международного сообщения было пресечено более 200 попыток провоза наркотических средств. Из незаконного оборота изъято свыше 790 килограммов наркотических средств и психотропных веществ.