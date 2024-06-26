Наркотики на 17 миллиардов изъял КНБ

«Стоимость изъятых наркотиков на черном рынке оценивается почти в 17 миллиардов тенге, а не допущенный в оборот объем составляет порядка пяти миллионов разовых доз. По данным фактам КНБ проводятся досудебные расследования в отношении 54 граждан Казахстана и иностранцев».