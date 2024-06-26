Дело Бишимбаева: суд приступил к рассмотрению апелляции

Экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева и его родственника Бахытжана Байжанова доставили в здание суда.
Трансляция суда по делу Бишимбаева и Байжанова доступна на нашем YouTube-канале.
Отметим, что после оглашения приговора в установленные законом сроки поступили апелляционные жалобы от осужденных и их защитников на приговор. 10 июня уголовное дело в отношении Бишимбаева и Байжанова поступило в суд Астаны.
Адвокат Бишимбаева Ерлан Газымжанов сообщил Tengrinews.kz, что он направил в суд апелляционную жалобу на приговор своему подзащитному 28 мая. По словам Газымжанова, в апелляционной жалобе указано около 20 процессуальных нарушений, которые, по мнению защиты Бишимбаева, допустила судья в ходе судебного разбирательства.
27 мая апелляционная жалоба на приговор была направлена в суд защитниками осужденного Бахытжана Байжанова, брата Бишимбаева.
Напомним: 13 мая в Астане завершился процесс по делу об убийстве Салтанат Нукеновой. Экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева суд признал виновным в истязании и убийстве своей супруги. Его приговорили к 24 годам лишения свободы.
Его брат Бахытжан Байжанов был признан виновным в укрывательстве преступления и приговорен к четырем годам лишения свободы.