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Полиция Махачкалы доставила в отдел мужчину, «пошутившего» о перестрелке

МАХАЧКАЛА, 26 июн — РИА Новости. Сотрудники полиции установили личность и доставили в отдел 27-летнего жителя Махачкалы, который во вторник поздно вечером на Университетской площади заявил двум девушкам о готовящемся нападении на людей, после чего на место были стянуты семь полицейских нарядов, сообщила руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева в своём Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«Двадцатисемилетний житель Махачкалы установлен и доставлен полицейскими в отдел», — написала Гариева.

По её словам, в полицию о готовящемся нападении на мирных жителей заявила 17-летняя девушка. Она рассказала, что сидела на скамейке у кофейни с подругой в 10 вечера (мск). Недалеко от них припарковался черный внедорожник, из которого вышли трое мужчин. Один из них — тот, которого доставили в отдел — подошел к ним сзади и сказал: «Смывайтесь отсюда, сейчас здесь будет перестрелка!».

«И девушки “смылись”, но перед этим позвонили в полицию и сообщили о том, что “сейчас на Университетской площади будет перестрелка”. Ну, а дальше вы знаете… Семь нарядов полиции, оцепление, кинологи, полная и тщательная проверка территории», — рассказала Гариева.

На видео, которое опубликовала Гариева, молодой человек говорит, что его слова «в шутливой форме» девушки «не так поняли, не так донесли».