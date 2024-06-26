Полиция Махачкалы доставила в отдел мужчину, «пошутившего» о перестрелке

По её словам, в полицию о готовящемся нападении на мирных жителей заявила 17-летняя девушка. Она рассказала, что сидела на скамейке у кофейни с подругой в 10 вечера (мск). Недалеко от них припарковался черный внедорожник, из которого вышли трое мужчин. Один из них — тот, которого доставили в отдел — подошел к ним сзади и сказал: «Смывайтесь отсюда, сейчас здесь будет перестрелка!».