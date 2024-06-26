Полиция Махачкалы доставила в отдел мужчину, «пошутившего» о перестрелке

«Двадцатисемилетний житель Махачкалы установлен и доставлен полицейскими в отдел», — написала Гариева.
По её словам, в полицию о готовящемся нападении на мирных жителей заявила 17-летняя девушка. Она рассказала, что сидела на скамейке у кофейни с подругой в 10 вечера (мск). Недалеко от них припарковался черный внедорожник, из которого вышли трое мужчин. Один из них — тот, которого доставили в отдел — подошел к ним сзади и сказал: «Смывайтесь отсюда, сейчас здесь будет перестрелка!».
«И девушки “смылись”, но перед этим позвонили в полицию и сообщили о том, что “сейчас на Университетской площади будет перестрелка”. Ну, а дальше вы знаете… Семь нарядов полиции, оцепление, кинологи, полная и тщательная проверка территории», — рассказала Гариева.
На видео, которое опубликовала Гариева, молодой человек говорит, что его слова «в шутливой форме» девушки «не так поняли, не так донесли».