Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку кассетными снарядами

ДОНЕЦК, 26 июн — РИА Новости. Украинские войска за десять минут трижды обстреляли Донецк и Горловку, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
По информации ведомства, в 6:15 ВСУ открыли огонь по Никитовскому району Горловки.
«Выпущено два снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный)», — говорится в публикации.
В 6:20 под удар попал Петровский район Донецка — по нему выпустили три 155-миллиметровых снаряда, а пять минут спустя — еще два кассетных.
Кроме того, за ночь украинские войска обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка и Горловку 15 натовскими снарядами.
Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские Krab и французские CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса. Жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.
Кассетные боеприпасы ВСУ получают от США в рамках военной помощи. Они запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят. При взрыве кассетные бомбы выбрасывают боеприпасы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Это угрожает гражданскому населению: неразорвавшиеся снаряды становятся минами, которые могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.