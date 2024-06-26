Ночью на пожаре в Борском районе погибла женщина

Площадь пожара составила 50 кв. м. На тушение выезжали семь огнеборцев. Пожар удалось ликвидировать в 3:51.
В региональном управлении МЧС России отметили, что при пожаре погибла 57-летняя женщина.
Обстоятельства случившегося устанавливаются.
В среду, 26 июня, в 3:06 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании дома на ул. Первомайской в с. Петровка в Борском районе, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
Площадь пожара составила 50 кв. м. На тушение выезжали семь огнеборцев. Пожар удалось ликвидировать в 3:51.
В региональном управлении МЧС России отметили, что при пожаре погибла 57-летняя женщина.
Обстоятельства случившегося устанавливаются.