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Ночью на пожаре в Борском районе погибла женщина

В среду, 26 июня, в 3:06 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании дома на ул. Первомайской в с. Петровка в Борском районе, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Площадь пожара составила 50 кв. м. На тушение выезжали семь огнеборцев. Пожар удалось ликвидировать в 3:51.

В региональном управлении МЧС России отметили, что при пожаре погибла 57-летняя женщина.
Обстоятельства случившегося устанавливаются.

пожары
МЧС