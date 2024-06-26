Что стало с Тулуном через 5 лет после жуткого потопа

Правда, не обошлось без ложки дёгтя — в конце 2023 и в 2024 году арестовали целый ряд депутатов и чиновников, их обвиняют в махинациях с жилищными сертификатами. Начали с мэра Тулуна Юрия Карих. Вместе с ним в списке подозреваемых бывшая начальница КУМИ и пять сотрудников администрации. Затем уголовные дела завели на чиновницу, которая исполняла обязанности мэра после ареста Карих, а также на двух депутатов городской думы. По версии следствия, фигуранты вписывали в списки на получение жилья подставных лиц, а один из депутатов без затей вписал самого себя.