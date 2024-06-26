Что стало с Тулуном через 5 лет после жуткого потопа

26 июня 2019 года на город Тулун обрушились потоки воды. Именно он сильнее всего пострадал от наводнения в Иркутской области. Раздувшиеся реки затопили также Нижнеудинск и около сотни небольших посёлков и деревень. Подробности в материале irk.aif.ru.
Как это было
Причиной катастрофического наводнения стали затяжные ливни, которые совпали с паводком в Саянах. Уровень реки Ия резко поднялся, защищавшая город дамба не выдержала напора, и её прорвало.
Погибли 26 человек, и ещё четверо пропали без вести, разрушено и затоплено оказалось множество зданий, 11 тысяч жителей лишились крыши над головой. Вся Россия видела страшные кадры с деревянными домами, плывущими по реке.
«Никто не ожидал такой мощи стихии. Если на Дальнем Востоке, в Киренске, в Забайкалье вода поднималась постепенно, у людей было время собраться и уйти, то здесь наводнение шло неконтролируемой волной, как цунами. Жители абсолютно не были готовы к такому удару. Сбегали из домов в панике, не успевали даже собак отцепить. В этом плане более организованными оказались деревенские жители», — рассказывал тогда начальник отряда спасателей Семён Белокуров.
Помогали борьбе со стихией не только профессиональные спасатели, но и волонтёры.
«Когда мы пришли в пункт временного размещения, чтобы записаться в волонтёры, там было много людей — кто-то плакал и приговаривал: “Будто война началась”», — вспоминал тулунчанин Марат Самусенко.
Вместе с другими добровольцами он разгружал фургоны, привозившие гуманитарную помощь со всей России, раздавал необходимые людям вещи, помогал пострадавшим заселяться в пункты временного и долговременного размещения. За неравнодушие, гражданскую ответственность Марату и других добровольцам объявили благодарность президента РФ Владимира Путина. На тот момент юноше было 16 лет.
Восстановить и двигаться дальше
Восстанавливали разрушенный Тулун на областные и федеральные деньги. Только на покупку и строительство нового жилья для пострадавших от наводнения выделили больше 23 млрд рублей. Около 4 тысяч жителей уехали из города, получив жильё в Иркутске и других городах.
Правда, не обошлось без ложки дёгтя — в конце 2023 и в 2024 году арестовали целый ряд депутатов и чиновников, их обвиняют в махинациях с жилищными сертификатами. Начали с мэра Тулуна Юрия Карих. Вместе с ним в списке подозреваемых бывшая начальница КУМИ и пять сотрудников администрации. Затем уголовные дела завели на чиновницу, которая исполняла обязанности мэра после ареста Карих, а также на двух депутатов городской думы. По версии следствия, фигуранты вписывали в списки на получение жилья подставных лиц, а один из депутатов без затей вписал самого себя.
Теперь «предприимчивых» городских руководителей ждёт суд. А тем, кто пришёл им на смену, следует извлечь урок и работать дальше: восстановление города продолжается.
«К началу 2024 года практически восстановлена вся инфраструктура, появились новые микрорайоны, — рассказывают в администрации Тулуна. — Но ещё не всё запланированное сделано. Нуждаются в реконструкции спортзал школы № 6 и стадион “Шахтёр”, требуется строительство кожно-венерологического диспансера и отделения для больных туберкулёзом. Пока не восстановили и автовокзал — старое здание смыло подчистую. Ещё нужно расселить из ветхого жилья 371 семью, для этого надо построить пять многоквартирных домов».
Деньги область попросит у федерального Минстроя
Дамбу в Тулуне восстановили к сентябрю 2023 года, её оборудовали системой автоматического оповещения. Всего после наводнения 2019 года в городах и посёлках Иркутской области построили и отремонтировали девять дамб на реках Ия, Бирюса и Уда. Под их защитой живёт 24 тысячи человек.
Одновременно областные власти устанавливают для 400 населённых пунктов зоны подтопления, в которых будет запрещено строить жильё. Завершить эту работу планируют до конца года. Также во время наводнения вода подмыла опоры 36 мостов в десяти районах области. Последние из них восстановили осенью 2023 года.
КСТАТИ
На собранные горожанами деньги установили 12-тонный памятный камень с указанием максимального уровня воды в реке — 13 метров 82 сантиметра. Это вдвое больше критической отметки. Правда, своё место монумент нашёл не сразу — там, где его поставили изначально, это запрещали делать правила дорожного движения. Пришлось переносить. А в 2023 году в городе открыли музей наводнения.