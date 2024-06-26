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Борт с освобожденными из плена российскими военнослужащими прибыл в Москву

Самолет Ил-76 с освобожденными из плена российскими военнослужащими в среду, 26 июня, приземлился в Москве. Они рассказали корреспонденту «Известий» о ждавших их возвращения родных и близких.

Военный по имени Игорь рассказал, что дома его очень ждут родители. Он пробыл в плену 11 месяцев.

«Пару раз звонил, письмо отправлял. Не знаю, дошло не дошло. Дома дети ждут, жена ждет. Отец, мать, сестра ждут», — поделился с корреспондентом «Известий» Кириллом Поляковым военный по имени Александр.

Он также рассказал, что из плена ему позволили позвонить домой всего пару раз.

Военнослужащий ВС РФ Александр рассказал, что находился в плену армии Украины четыре месяца.

Накануне Минобороны опубликовало видео с освобожденными российскими военнослужащими. На видео счастливые бойцы едут в автобусе, обнимаются и выкрикивают на радостях в унисон: «Спасибо!» В салоне кто-то звонит родным, кто-то передает видеопривет родной станице.

25 июня Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 90 российских военнослужащих. Взамен переданы 90 военнопленных ВСУ. Всем освобожденным оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

До этого, 5 июня, президент России Владимир Путин рассказал, что в РФ в настоящий момент находятся 6465 украинских военнопленных, а плененных военных ВС России на Украине 1348.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.