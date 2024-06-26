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В Челябинской области ранее судимый мужчина зарезал бывшую сожительницу

Причиной убийства стала ссора.

В субботу, 22 июня, в Увельском районе Челябинской области ранее судимый 23-летний житель города Южноуральска поссорился со своей 21-летней бывшей сожительницей и зарезал ее. Возбуждено уголовное дело об убийстве, передает корреспондент chel.aif.ru со ссылкой на региональное Следственное управление.

Преступление произошло в поселке Нагорный, в одном из домов по улице Мира. По данным следствия, предполагаемый убийца нанес своей жертве множество ударов в шею и туловище ножом. Девушка скончалась от ран прямо на месте.

Обвиняемого в убийстве заключили под стражу. Следовали продолжают устанавливать обстоятельства преступления и собирать доказательства.