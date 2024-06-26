В Башкирии девушка подавилась кусочком огурца и умерла.

В Башкирии на днях 21-летняя студентка подавилась огурцом — кусок попал в дыхательные пути и спровоцировал удушье. Соседка по комнате пыталась помочь ей, вызвала скорую помощь. Как сообщает «КП-Уфа», медикам оставалось констатировать смерть девушки. Между тем родственники считают, что врачи могли спасти ее, что помощь оказали не в полном объеме, и просили минздрав РБ провести проверку.