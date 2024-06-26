В Башкирии девушка подавилась кусочком огурца и умерла.

В Башкирии на днях 21-летняя студентка подавилась огурцом — кусок попал в дыхательные пути и спровоцировал удушье. Соседка по комнате пыталась помочь ей, вызвала скорую помощь. Как сообщает «КП-Уфа», медикам оставалось констатировать смерть девушки. Между тем родственники считают, что врачи могли спасти ее, что помощь оказали не в полном объеме, и просили минздрав РБ провести проверку.
Агентству «Башинформ» в пресс-службе регионального минздрава прокомментировали случившееся.
«Вызов к пациентке в отделение скорой медпомощи поступил 18 июня в 23.36 по поводу “без сознания, посинела — причина неизвестна”. В 23.42 на место прибыла бригада скорой помощи. При осмотре врачом пульсация на сонных артериях отсутствовала, зрачки широкие на свет не реагировали, корнеальный рефлекс отсутствовал. В 23.43 констатирована биологическая смерть».
С погибшей простились 20 июня. Отмечается, что в июне девушка должна была сдать летнюю сессию и окончить первый курс вуза, а на сентябрь планировался никах с молодым человеком.