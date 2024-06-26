ВСУ нанесли удар по посту радиационного контроля на ЗАЭС

В начале июня глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что на Запорожской атомной электростанции «нарушены все столпы ядерной безопасности». Он указывал на то, что атаки на станцию продолжаются. При этом он утверждал, что МАГАТЭ не может определить, кто обстреливает станцию из-за недостатка информации.