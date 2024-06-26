Ребенок выпал из окна четвертого этажа в Минске

В СК уточнили, что инцидент случился во вторник.
«Двухлетний мальчик находился в комнате с открытым окном. Взобравшись на игрушечный стол, а затем на подоконник, он оперся на москитную сетку и выпал вместе с ней из окна четвертого этажа», — говорится в сообщении.
Ребенка после ЧП госпитализировали, у него диагностировали переломы и ушибы.
На месте работали следователи, которые установили, что мальчик в комнате был не один, а вместе с мамой. По данным СК, на короткий промежуток времени ребенок остался без присмотра.
Следователи проводят по данному факту проверку. Особое внимание они уделят причинам и условиям, которые способствовали травмированию малыша.
В СК напомнили родителям о том, что не стоит оставлять маленьких детей без присмотра даже на короткий промежуток времени.
Кроме того, стоит помнить, что москитные сетки на окнах не предназначены для того, чтобы предотвращать выпадения детей. В СК рекомендуют оборудовать окна специальными блокирующими устройствами.
Дети и окна
Происшествия, которые связаны с выпадением детей из окон, не редкость — особенно с наступлением теплого времени года.
Так, 28 мая в Минске из окна квартиры на 11-м этаже выпала полуторагодовалая девочка. Она также находилась в комнате с открытым окном, оборудованным москитной сеткой.
А 18 июня двухлетний мальчик находился в комнате с открытым окном. Ребенок взобрался на стул и залез на письменный стол, пристроенный к подоконнику. Облокотившись на москитную сетку, он выпал вместе с ней из окна четвертого этажа.