Бишимбаевы не передавали $200 000 для подкупа присяжных — адвокат Газымжанов

Сегодня, 26 июня, суд рассматривает апелляцию по уголовным делам Бишимбаева и Байжанова: Куандык Бишимбаев в своей апелляционной жалобе просит переквалифицировать вынесенный ему приговор об убийстве на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть по неосторожности, а Бахытжан Байжанов — просит оправдать его ввиду отсутствия в его действиях состава преступления.