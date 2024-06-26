Бишимбаевы не передавали $200 000 для подкупа присяжных — адвокат Газымжанов

Газымжанов объяснил, что некая женщина навязывала свои «услуги» — якобы она действует от имени присяжных. Мать Бишимбаева, в свою очередь, по его словам, обратилась в полицию, и подозреваемую задержали при передаче «нарисованных» 100 млн тенге.
Напомним, 13 мая суд приговорил экс-министра Куандыка Бишимбаева к 24 годам заключения в колонии строгого режима. Его родственник Бахытжан Байжанов получил четыре года лишения свободы в учреждении средней безопасности.
28 и 29 мая осуждённые и их адвокаты подали апелляционные жалобы.
Сегодня, 26 июня, суд рассматривает апелляцию по уголовным делам Бишимбаева и Байжанова: Куандык Бишимбаев в своей апелляционной жалобе просит переквалифицировать вынесенный ему приговор об убийстве на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть по неосторожности, а Бахытжан Байжанов — просит оправдать его ввиду отсутствия в его действиях состава преступления.
Заседание суда транслируют в прямом эфире.