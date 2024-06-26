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Бишимбаевы не передавали $200 000 для подкупа присяжных — адвокат Газымжанов

АСТАНА, 26 июн — Sputnik. На вопрос корреспондента Sputnik Казахстан адвокату Газымжанову о том, чья это была инициатива — попытаться купить присяжных — некой мошенницы, или родственников Бишимбаева, он ответил: «Она сама, конечно, обратилась — мошенница. Искала выход на маму (на маму Куандыка Бишимбаева — прим. Sputnik Казахстан)».

Источник: Sputnik.kz

Газымжанов объяснил, что некая женщина навязывала свои «услуги» — якобы она действует от имени присяжных. Мать Бишимбаева, в свою очередь, по его словам, обратилась в полицию, и подозреваемую задержали при передаче «нарисованных» 100 млн тенге.

Напомним, 13 мая суд приговорил экс-министра Куандыка Бишимбаева к 24 годам заключения в колонии строгого режима. Его родственник Бахытжан Байжанов получил четыре года лишения свободы в учреждении средней безопасности.

28 и 29 мая осуждённые и их адвокаты подали апелляционные жалобы.

Сегодня, 26 июня, суд рассматривает апелляцию по уголовным делам Бишимбаева и Байжанова: Куандык Бишимбаев в своей апелляционной жалобе просит переквалифицировать вынесенный ему приговор об убийстве на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть по неосторожности, а Бахытжан Байжанов — просит оправдать его ввиду отсутствия в его действиях состава преступления.

Заседание суда транслируют в прямом эфире.