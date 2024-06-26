На улице Мичурина в Самаре 26 июня прорвало водопровод

Утром 26 июня в Самаре прорвало водопровод на улице Мичурина. Об этом самарцы стали писать в социальных сетях и мессенджерах. Очевидцы сообщали, что перекресток улиц Мичурина и Чкалова буквально затопило из-за порыва сетей.
— По информации ООО «СКС» на участке уже работает бригада, — сообщила руководитель управления информации и аналитики мэрии Самары Елена Рыжкова в своем Telegram-канале.
Коммунальщики проводят пробное отключение водопровода, чтобы определить, где произошло повреждение. Останутся ли из-за этого жилые дома без воды, будут ли перекрывать проезд по улице, пока не известно.