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На улице Мичурина в Самаре 26 июня прорвало водопровод

В Самаре отключили холодную воду из-за аварии.

Источник: Комсомольская правда

Утром 26 июня в Самаре прорвало водопровод на улице Мичурина. Об этом самарцы стали писать в социальных сетях и мессенджерах. Очевидцы сообщали, что перекресток улиц Мичурина и Чкалова буквально затопило из-за порыва сетей.

— По информации ООО «СКС» на участке уже работает бригада, — сообщила руководитель управления информации и аналитики мэрии Самары Елена Рыжкова в своем Telegram-канале.

Коммунальщики проводят пробное отключение водопровода, чтобы определить, где произошло повреждение. Останутся ли из-за этого жилые дома без воды, будут ли перекрывать проезд по улице, пока не известно.