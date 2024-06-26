В Челябинске двое мужчин напали на прохожего, отобрав рюкзак с телефоном и деньгами

Потерпевший сообщил, что в ночное время возвращался домой, и у жилого дома по проспекту Победы на него напали двое неизвестных мужчин, которые несколько раз ударили его и похитили рюкзак, в котором находился телефон и денежные средства. Сумма причиненного ущерба составила около 3 тыс. рублей.